Организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности

В случае нарушения этого пункта договора исполнители должны будут оплатить штраф в размере 500 000 руб. Если же концерт будет отменен или перенесен, на них также лягут все расходы по организации мероприятия. По словам гендиректора агентства TCI (занималось организацией выступлений Rammstein и Оззи Озборна в России) Эдуарда Ратникова, сумма штрафа рассчитывается индивидуально для конкретного исполнителя, но всегда превышает сумму гонорара.