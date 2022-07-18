Организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности
Уточняется, что под запрет попали различные высказывания, которые могут содержать информацию, не соответствующую действительности, о военной спецоперации на территории Украины, а также использование украинской символики и «иной символики, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».
По информации издания, в ряде случаев запрет может также распространяться на политические заявления в ходе всей промокомпании конкретного концерта или тура, которая подразумевает в том числе общение с фанатами и интервью.
Практика включения подобных официальных ограничений в текст договора носит массовый характер, уточнил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. По словам одного из собеседников издания, такие пункты договора стали часто появляться в середине апреля — после выступлений артистов, которые не поддержали действия России на территории Украины.
В случае нарушения этого пункта договора исполнители должны будут оплатить штраф в размере 500 000 руб. Если же концерт будет отменен или перенесен, на них также лягут все расходы по организации мероприятия. По словам гендиректора агентства TCI (занималось организацией выступлений Rammstein и Оззи Озборна в России) Эдуарда Ратникова, сумма штрафа рассчитывается индивидуально для конкретного исполнителя, но всегда превышает сумму гонорара.
Ратников добавил, что промоутеры идут на этот шаг, чтобы «застраховать выступление артиста». Помимо этого, мера позволит обезопасить и самого промоутера от запрета дальнейшей деятельности из-за того, что он организовал «провокационный концерт», считает один из источников.
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