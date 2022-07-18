Газета
Медиа

Организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности

Ведомости

Крупные концертные промоутеры начали добавлять в контракты с российскими артистами пункт, запрещающий политические высказывания со сцены во время выступлений, сообщил РБК со ссылкой на представителей отрасли.

Уточняется, что под запрет попали различные высказывания, которые могут содержать информацию, не соответствующую действительности, о военной спецоперации на территории Украины, а также использование украинской символики и «иной символики, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

По информации издания, в ряде случаев запрет может также распространяться на политические заявления в ходе всей промокомпании конкретного концерта или тура, которая подразумевает в том числе общение с фанатами и интервью.

Практика включения подобных официальных ограничений в текст договора носит массовый характер, уточнил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. По словам одного из собеседников издания, такие пункты договора стали часто появляться в середине апреля — после выступлений артистов, которые не поддержали действия России на территории Украины.

В случае нарушения этого пункта договора исполнители должны будут оплатить штраф в размере 500 000 руб. Если же концерт будет отменен или перенесен, на них также лягут все расходы по организации мероприятия. По словам гендиректора агентства TCI (занималось организацией выступлений Rammstein и Оззи Озборна в России) Эдуарда Ратникова, сумма штрафа рассчитывается индивидуально для конкретного исполнителя, но всегда превышает сумму гонорара.

Ратников добавил, что промоутеры идут на этот шаг, чтобы «застраховать выступление артиста». Помимо этого, мера позволит обезопасить и самого промоутера от запрета дальнейшей деятельности из-за того, что он организовал «провокационный концерт», считает один из источников.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных