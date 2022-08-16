Суд оштрафовал Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии
Советский суд Уфы признал виновным лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Ему назначен административный штраф в размере 50 000 руб., передает агентство «РИА Новости».
«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.», – огласила решение судья.
Шевчук не явился на судебное заседание. Он пояснил, что находится на карантине после общения с больным коронавирусом и плохо себя чувствует.
Адвокат Александр Передрук настаивал на прекращении дела из-за «отсутствия доказательств вины» Шевчука. По словам адвоката, лингвисты отметили, что из материалов полиции невозможно провести точный анализ слов музыканта.
Представители же полиции указали на то, что слова лидера ДДТ, которые могли дискредитировать российских военных, услышали 8000 человек на концерте.
Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.
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