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Суд оштрафовал Юрия Шевчука по делу о дискредитации армии

Ведомости

Советский суд Уфы признал виновным лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Ему назначен административный штраф в размере 50 000 руб., передает агентство «РИА Новости».

«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.», – огласила решение судья.

Шевчук не явился на судебное заседание. Он пояснил, что находится на карантине после общения с больным коронавирусом и плохо себя чувствует.

Адвокат Александр Передрук настаивал на прекращении дела из-за «отсутствия доказательств вины» Шевчука. По словам адвоката, лингвисты отметили, что из материалов полиции невозможно провести точный анализ слов музыканта.

Представители же полиции указали на то, что слова лидера ДДТ, которые могли дискредитировать российских военных, услышали 8000 человек на концерте.

Протокол в отношении Шевчука был составлен полицейскими из Уфы после выступления группы «ДДТ» в Башкирии 18 мая. Причиной стали высказывания лидера «ДДТ», которые носили, по мнению правоохранителей, провокационный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных