В Кремле объяснили прекращение дела о вооруженном мятеже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил прекращение уголовного дела о вооруженном мятеже «волей президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию».
«Была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность с тем, чтобы избежать этого худшего развития сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента», – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин, «касается это международные дел, касается это внутренних дел», всегда выполняет свое слово. «Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно», – отметил Песков.
Сегодня, 27 июня, пресс-служба ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа (по ст. 279 УК РФ), которое было возбуждено 23 июня против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Этому предшествовало обвинение руководителем военной компании Минобороны: по его заявлениям, армия нанесла удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией. При этом Пригожин заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны, и пообещал ответить на атаку. Уже утром 24 июня «Вагнер» занял все военные объекты Ростова-на-Дону, после чего выдвинулся в сторону Москвы.
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Песков тогда пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».