В Кремле объяснили прекращение дела о вооруженном мятеже

Этому предшествовало обвинение руководителем военной компании Минобороны: по его заявлениям, армия нанесла удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны информацию опровергли, назвав сообщение провокацией. При этом Пригожин заявил, что ответственность за удар лежит на «военном руководстве» страны, и пообещал ответить на атаку. Уже утром 24 июня «Вагнер» занял все военные объекты Ростова-на-Дону, после чего выдвинулся в сторону Москвы.