В Кремле прокомментировали сообщения о возможных переговорах по Украине в июле
Кремлю неизвестно о переговорах по урегулированию конфликта на Украине в июле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщил немецкий телеканал ARD.
«Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией», – сказал представитель Кремля.
26 июня немецкий телеканал со ссылкой на источники сообщил, что официальные переговоры по Украине могут состояться уже в июле. По данным канала, в субботу 24 июня в Копенгагене (Дания) состоялась международная встреча по Украине, проходившая в условиях «строжайшей секретности». В мероприятии якобы приняли участие представители западных стран, а также Индии, КНР, ЮАР, Бразилии. В частности, на встрече присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
Российская и украинская стороны начали переговоры по разрешению конфликта сразу после начала спецоперации. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса.
Ряд стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В частности, в феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран.