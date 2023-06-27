В Кремле прокомментировали сообщения о возможных переговорах по Украине в июле

26 июня немецкий телеканал со ссылкой на источники сообщил, что официальные переговоры по Украине могут состояться уже в июле. По данным канала, в субботу 24 июня в Копенгагене (Дания) состоялась международная встреча по Украине, проходившая в условиях «строжайшей секретности». В мероприятии якобы приняли участие представители западных стран, а также Индии, КНР, ЮАР, Бразилии. В частности, на встрече присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.