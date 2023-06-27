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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о возможных переговорах по Украине в июле

Ведомости

Кремлю неизвестно о переговорах по урегулированию конфликта на Украине в июле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

«Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться за дополнительной информацией», – сказал представитель Кремля.

26 июня немецкий телеканал со ссылкой на источники сообщил, что официальные переговоры по Украине могут состояться уже в июле. По данным канала, в субботу 24 июня в Копенгагене (Дания) состоялась международная встреча по Украине, проходившая в условиях «строжайшей секретности». В мероприятии якобы приняли участие представители западных стран, а также Индии, КНР, ЮАР, Бразилии. В частности, на встрече присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Российская и украинская стороны начали переговоры по разрешению конфликта сразу после начала спецоперации. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса.

Ранее по теме: Песков: Россия готова продолжать диалог со странами Африки по Украине

Ряд стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В частности, в феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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