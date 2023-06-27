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Кадыров рассказал о предотвращении попытки прорыва ДРГ в Белгородской области

Ведомости

Чеченские подразделения предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», – написал он у себя в Telegram-канале.

13 июня Кадыров объявил, что в работе по предотвращению диверсионных вылазок со стороны Украины будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Тогда он рассказал, что по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. 

Кадыров рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области

22 мая в Белгородскую область проникла украинская ДРГ, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток. В результате, по данным Минобороны, было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 

4 июня Минобороны сообщило об отражении прорыва украинской ДРГ в Новой Таволжанке – по ней был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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