Кадыров рассказал о предотвращении попытки прорыва ДРГ в Белгородской области
Чеченские подразделения предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», – написал он у себя в Telegram-канале.
13 июня Кадыров объявил, что в работе по предотвращению диверсионных вылазок со стороны Украины будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Тогда он рассказал, что по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии.
22 мая в Белгородскую область проникла украинская ДРГ, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток. В результате, по данным Минобороны, было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.
4 июня Минобороны сообщило об отражении прорыва украинской ДРГ в Новой Таволжанке – по ней был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».