Кадыров рассказал о предотвращении попытки прорыва ДРГ в Белгородской области

«Наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям», – написал он у себя в Telegram-канале.