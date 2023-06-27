Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от требования по отставке Шойгу
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своих требований по отставке министра обороны России Сергея Шойгу в ходе переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.
«Он [Пригожин] мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", – сказал Лукашенко.
Кроме того, белорусский лидер назвал схожесть характеров Шойгу и Пригожина причиной начала конфликта между ними. «Он [Пригожин] как и Шойгу, у них характеры одинаковые – очень импульсивны. Вот и началось», – отметил президент республики.
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа. Тогда он взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Этому предшествовало обвинение Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В ведомстве эту информацию назвали провокацией. Вечером того же дня по итогам переговоров стало известно, что «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела.