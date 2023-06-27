Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от требования по отставке Шойгу

24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа. Тогда он взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Этому предшествовало обвинение Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В ведомстве эту информацию назвали провокацией. Вечером того же дня по итогам переговоров стало известно, что «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела.