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Лукашенко рассказал об отказе Пригожина от требования по отставке Шойгу

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своих требований по отставке министра обороны России Сергея Шойгу в ходе переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Он [Пригожин] мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое", – сказал Лукашенко.

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Кроме того, белорусский лидер назвал схожесть характеров Шойгу и Пригожина причиной начала конфликта между ними. «Он [Пригожин] как и Шойгу, у них характеры одинаковые – очень импульсивны. Вот и началось», – отметил президент республики.

24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа. Тогда он взял под контроль Ростов-на-Дону и заявил о планах двигаться в сторону Москвы. Этому предшествовало обвинение Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В ведомстве эту информацию назвали провокацией. Вечером того же дня по итогам переговоров стало известно, что «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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