Володин назвал поход «Вагнера» на Москву «маршем тщеславия»В Госдуме обсудили последствия военного мятежа
Госдума провела 27 июня первое пленарное заседание после военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Спикер нижней палаты Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций оценили его итоги и предложили способы регулировать деятельность частных военных компаний.
Володин отметил, в частности, что президент Владимир Путин сделал «то, что, наверное, практически невозможно». Глава государства, по словам спикера, «не только предотвратил кровопролитие», но и постарался сделать так, чтобы его услышали бойцы «Вагнера», которые осознают, что их как людей, которые воевали «и особо не задумывались, что происходит», вели не только на смерть, но и «пытались столкнуть со своим народом».
«Их могли использовать для того, чтобы у нас с вами ситуация на фронте изменилась не в нашу пользу. Вот этого не должны мы больше допустить ни в коем случае. Поэтому для нас для всех это было испытание. И в этой связи еще раз хочется высказать слова поддержки нашему президенту, потому что, действительно, это были сутки, определяющие для нас очень многое», — заявил Володин.
Об уроках, которые депутаты «извлекли из 24 июня», рассказал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мы стали сплоченнее. Мы встали вокруг президента и тех задач, которые стоят перед национальной экономикой, социальной политикой», – сообщил он.
Затем Слуцкий предложил почтить минутой молчания память всех, кто отдал свои жизни 23 и 24 июня «за мир в нашей стране». Его инициативу поддержал Володин.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил поблагодарить Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, чтобы эффективно бороться «с мятежами и военной опасностью», очень важно продемонстрировать единство действий, политической воли и решительности. «Это и остановило тот страшный мятеж, который грозил перерасти в крупномасштабную гражданскую войну», — указал Зюганов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прервав коллегу, предложил всем присоединиться к вышесказанному и выразить благодарность президенту, а также президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помощь, которую он оказал [в переговорах]. Депутаты Госдумы ответили аплодисментами.
Далее в своем выступлении лидер КПРФ провел аналогию с событиями 1917 г., когда [к власти] « сначала пришло правительство Временное, где всего один министр не был членом масонской ложи, [и только затем большевики]». А следом напомнил о событиях 1993 г. в России (когда произошел штурм Белого дома. – «Ведомости»). Некоторые из участников тех событий находились в зале. «Мне казалось, за 30 лет можно сделать далеко идущие выводы и не повторять эти трагические ошибки. И, тем не менее, последние несколько дней общество и власть пережили серьезный стресс. Ситуация накалилась до предела, и многое висело на волоске», – отметил Зюганов.
Право на насилие «должно иметь только государство» и только ограниченное законами, заключил он.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов между словами благодарности Путину, Лукашенко и замминистра обороны РФ Юнус-беку Евкурову, который участвовал в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил, что в начале июля внесет в Госдуму законопроект о запрете использования частных военных компаний на территории России.
Он предложил законодательно установить, что их «можно использовать только за пределами Российской Федерации». Порядок лицензирования ЧВК, их учреждения, ликвидации и вооружения, согласно его инициативе, должно регламентировать Министерство обороны. По словам Миронова, проект разработан пять лет назад и он трижды предлагал принять его. Однако руководители ЧВК «Вагнер» и Минобороны ранее выступали против этих норм, заявил лидер «СР».
«Как вообще могло произойти, что на территории РФ появилась суперпрофессиональная, хорошо вооруженная группа людей, которые готовы были идти на Москву, которые зашли в Ростов?» — спросил Миронов. При этом он назвал бойцов «Вагнера» «суперпрофессионалами», которые должны «служить нашей родине».
Кроме того, в своем выступлении Миронов обратился к президенту с просьбой сделать 1 июля «официально днем ветеранов боевых действий». Ранее это предложение он озвучивал летом 2022 г. на встрече Путина с парламентскими фракциями.
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обратил внимание, что в кризисной ситуации минувших выходных людей «не побежали скупать спички». Это, по мнению политика, значит, что создана экономика, «которая держит даже такие потрясения».
Спикер нижней палаты поблагодарил руководителей фракций «за позицию». «Несмотря на разность программ, идеологий, в вопросах защиты граждан и интересов страны все были едины: немедленно собрались, обсудили ситуацию, каждый высказал свою позицию. Это очень важно в таких ситуациях», — сказал Володин.
Попытку мятежа ЧВК «Вагнер» он назвал «маршем тщеславия» одного человека. Если бы те, кто повел огромное число вооруженных людей на мирные города, думали о стране и народе, а уже потом о себе, то никогда бы не решились на этот поступок, отметил спикер. В это время «все военные на передовой отбивали контрнаступление войск НАТО и преданных им украинских новобранцев, которых силой заставили идти воевать», подчеркнул Володин.
«Безусловная поддержка», оказанная президенту, доказывает, что существующая политическая система эффективна, указал он. Те, кто вел людей на гибель, «хотел захватить власть», поняли, что «народ не с ними», заявил Володин. Страна «сплотилась еще больше» и «охладила их больные головы» – поэтому важно, чтобы этого больше не повторилось, отметил спикер нижней палаты.
Бойцы «Вагнера» во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня. Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. В Минобороны заявления Пригожина назвали провокацией.
Путин в телеобращении назвал происходящее «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Вечером 24 июня, после переговоров с Лукашенко, Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».
Российские военные фактически остановили гражданскую войну, сказал Путин, выступая 27 июня перед сотрудниками силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он также поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.