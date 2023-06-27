Володин назвал поход «Вагнера» на Москву «маршем тщеславия»

Далее в своем выступлении лидер КПРФ провел аналогию с событиями 1917 г., когда [к власти] « сначала пришло правительство Временное, где всего один министр не был членом масонской ложи, [и только затем большевики]». А следом напомнил о событиях 1993 г. в России (когда произошел штурм Белого дома. – «Ведомости»). Некоторые из участников тех событий находились в зале. «Мне казалось, за 30 лет можно сделать далеко идущие выводы и не повторять эти трагические ошибки. И, тем не менее, последние несколько дней общество и власть пережили серьезный стресс. Ситуация накалилась до предела, и многое висело на волоске», – отметил Зюганов.