Обращение Путина о попытке мятежа посмотрели более 8 млн россиян

В своем обращении президент объявил действия ЧВК «Вагнер» предательством и изменой. Не называя имен организаторов вооруженного мятежа, Путин обвинил их в том, что они «толкают страну к анархии и братоубийству», и сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г. На тот момент «вагнеровцы» заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Вскоре после этого они пошли к Воронежской, а затем – к Липецкой области, в сторону Москвы. На двух федеральных трассах – М2 «Крым» и М4 «Дон» – власти ограничили движение автомобилей, также были перекрыты мосты через Оку на этих дорогах и на трассе М5 «Урал». Власти Москвы, Подмосковья и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО).