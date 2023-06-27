Обращение Путина о попытке мятежа посмотрели более 8 млн россиян

Обращение Путина о попытке мятежа посмотрели более 8 млн россиянВыступление о предательстве собрало у экранов больше зрителей, чем обращение в сентябре 2022 года
Обращение Владимира Путина о попытке мятежа, с которым президент выступил в 10 утра мск 24 июня, хотя бы одну минуту (охват) посмотрели 8,1 млн россиян старше 4 лет, проживающих в городах с население более 100 000 жителей, следует из данных Mediascope. Доля смотревших трансляцию (тех, кто в момент показа находился у экранов телевизоров) составила 67,1%, рейтинг (количество смотревших трансляцию, выраженное в процентах от всего населения) — 10,9%.
Телеобращение Путина, длившееся пять минут, транслировали в 10 утра 24 июня в своем эфире восемь крупных федеральных общественно-политических каналов – «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24» (входят в госхолдинг ВГТРК), НТВ (входит в «Газпром-медиа»), «Рен ТВ» и «Пятый канал» (принадлежат «Национальной медиа группе»), канал Минобороны «Звезда» и «Соловьев Live». Больше всего зрителей собрала трансляция обращения президента в эфире «Первого канала» – почти 2,2 млн жителей крупных городов указанного возраста. Доля показа составила — 16,2%, рейтинг — 2,7%.
В своем обращении президент объявил действия ЧВК «Вагнер» предательством и изменой. Не называя имен организаторов вооруженного мятежа, Путин обвинил их в том, что они «толкают страну к анархии и братоубийству», и сравнил сложившуюся ситуацию с 1917 г. На тот момент «вагнеровцы» заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Вскоре после этого они пошли к Воронежской, а затем – к Липецкой области, в сторону Москвы. На двух федеральных трассах – М2 «Крым» и М4 «Дон» – власти ограничили движение автомобилей, также были перекрыты мосты через Оку на этих дорогах и на трассе М5 «Урал». Власти Москвы, Подмосковья и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО).
Вечером 24 июня близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил о договоренности главы республики с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об отказе от дальнейшего продвижения в сторону Москвы. Переговоры были согласованы с Путиным, что подтвердили в Кремле. Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в свои лагеря, а основатель ЧВК отправился в Белоруссию. Возбужденное Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня уголовное дело по ст. 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа прекращено 27 июня, сообщила спецслужба.
Выступление президента о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» собрало у экранов больше зрителей, чем некоторые другие специальные обращения главы государства, в частности, объявление о частичной мобилизации 21 сентября 2022 г. Тогда телетрансляцию хотя бы одну минуту, по данным Mediascope, посмотрели почти 5,8 млн россиян старше 4 лет, проживающих в крупных городах. Доля показа составила 60%, рейтинг – 6,8%. Это обращение Путина транслировали также восемь федеральных каналов, разница была лишь в том, что сообщение о частичной мобилизации показывал в своем эфире телеканал «Мир», а не НТВ.
То, что обращение Путина о мятеже собрало больше зрителей у экранов, чем объявление частичной мобилизации, политолог Михаил Виноградов объясняет тем, что в сентябре 2022 г. выступление на ТВ состоялось утром буднего дня. Кроме того, 24 июня, по мнению эксперта, «была потребность в завершении события», поэтому субботнее выступление президента было более ожидаемым.
Политолог Алексей Макаркин объясняет больший интерес у аудитории к обращению Путина 24 июня тем, что оно охватывало интересы значительно большей части россиян. Тогда как в случае с частичной мобилизацией, по словам эксперта, многие думали, что их она не коснется. Люди в данном случае хотели понять, что происходит, и очень ждали позиции президента, отметил политолог Евгений Минченко.