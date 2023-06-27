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Путин пообещал поддержку семьям военных, которые погибли в ходе мятежа

Ведомости

Семьям погибших в результате мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина военнослужащих окажут поддержку. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с военными.

По славам главы государства, будет сделано все, чтобы поддержать семьи военных, погибших в результате мятежа, передает слова Путина «РИА Новости».

Ранее, выступая на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, Путин рассказал, что 24 июня в ходе противостояния с мятежниками погибли летчики. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сообщил глава государства, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших летчиков он не назвал.

26 июня в ходе обращения к гражданам России Путин отметил, что «мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли страну от трагических разрушительных последствий».

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Минобороны также не называло число жертв мятежа. При этом военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале написала, что под Воронежем ЧВК сбила ИЛ-22, на борту которого было 10 человек. По ее словам, Пригожин пообещал выплатить семьям погибших компенсацию. 26 июня депутат Андрей Гурелев заявил телеканалу RTVI, что виновные в гибели летчиков будут наказаны.

24 июня Пригожин предпринял попытку военного мятежа, перед этим обвинив Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией. В субботу Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и направил колонны ЧВК в сторону Москвы.

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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