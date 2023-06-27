Путин пообещал поддержку семьям военных, которые погибли в ходе мятежа

Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».