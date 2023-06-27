Путин пообещал поддержку семьям военных, которые погибли в ходе мятежа
Семьям погибших в результате мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина военнослужащих окажут поддержку. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с военными.
По славам главы государства, будет сделано все, чтобы поддержать семьи военных, погибших в результате мятежа, передает слова Путина «РИА Новости».
Ранее, выступая на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, Путин рассказал, что 24 июня в ходе противостояния с мятежниками погибли летчики. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сообщил глава государства, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших летчиков он не назвал.
26 июня в ходе обращения к гражданам России Путин отметил, что «мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли страну от трагических разрушительных последствий».
Минобороны также не называло число жертв мятежа. При этом военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале написала, что под Воронежем ЧВК сбила ИЛ-22, на борту которого было 10 человек. По ее словам, Пригожин пообещал выплатить семьям погибших компенсацию. 26 июня депутат Андрей Гурелев заявил телеканалу RTVI, что виновные в гибели летчиков будут наказаны.
24 июня Пригожин предпринял попытку военного мятежа, перед этим обвинив Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией. В субботу Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и направил колонны ЧВК в сторону Москвы.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».