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Золотов допустил участие западных спецслужб в подготовке мятежа Пригожина

Ведомости

Глава Росгвардии Виктор Золотов допустил, что мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был инспирирован Западом. Об этом он сообщил после выступления президента  перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить попытку мятежа.

«Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы – мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», – пояснил Золотов.

Глава Росгвардии оценил работу силовых структур 24 июня и назвал ее «великолепной. Сам Золотов был постоянно на связи с Путиным в этот день.

По словам Золотова, «Вагнеру» удалось быстро продвинуться в московском направлении из-за концентрации сил возле столицы. При этом глава Росгвардии заверил, что ЧВК Пригожина не смогла бы взять Москву. «Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены», – подчеркнул Золотов (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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