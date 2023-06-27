Золотов допустил участие западных спецслужб в подготовке мятежа Пригожина

По словам Золотова, «Вагнеру» удалось быстро продвинуться в московском направлении из-за концентрации сил возле столицы. При этом глава Росгвардии заверил, что ЧВК Пригожина не смогла бы взять Москву. «Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены», – подчеркнул Золотов (цитата по ТАСС).