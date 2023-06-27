Золотов допустил участие западных спецслужб в подготовке мятежа Пригожина
Глава Росгвардии Виктор Золотов допустил, что мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был инспирирован Западом. Об этом он сообщил после выступления президента перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить попытку мятежа.
«Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы – мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», – пояснил Золотов.
Глава Росгвардии оценил работу силовых структур 24 июня и назвал ее «великолепной. Сам Золотов был постоянно на связи с Путиным в этот день.
По словам Золотова, «Вагнеру» удалось быстро продвинуться в московском направлении из-за концентрации сил возле столицы. При этом глава Росгвардии заверил, что ЧВК Пригожина не смогла бы взять Москву. «Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены», – подчеркнул Золотов (цитата по ТАСС).