Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с Пригожиным

«Я говорю: “Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться”. <...> Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», – пересказал Лукашенко разговор с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по «БелТА»).