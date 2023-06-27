Лукашенко рассказал, как ему удалось связаться с Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог связаться с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа при посредничестве России, установив три канала. Об этом белорусский лидер рассказал после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
По словам президента Белоруссии, из разговора с российским лидером Владимиром Путиным он понял, что в отношении ЧВК принято «жестокое решение <...> – мочить». Лукашенко призвал Путина не торопиться и предложил поговорить с Пригожиным и командирами «Вагнера», на что Путин ответил, что это бесполезно, поскольку основатель ЧВК «ни с кем разговаривать не хочет».
«Я говорю: “Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться”. <...> Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», – пересказал Лукашенко разговор с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по «БелТА»).
24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
В тот же день Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Происходящее он назвал «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Российский лидер подчеркнул, что действия против организаторов военного мятежа будут жесткими, они понесут «неминуемое наказание».
По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию, уточнил накануне Путин.
26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.