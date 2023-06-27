Путин: за мятежами всегда следует хаос и гражданская война
После мятежей всегда и везде происходит хаос и гражданская война. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными.
«Всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили, вот в чем была ваша роль. И за это как верховный главнокомандующий хочу выразить вам слова благодарности», – сказал он.
По словам российского лидера, противник точно попытался бы воспользоваться такой ситуацией. Путин добавил, что в случае развития ситуации «неизвестно, что бы стало со страной». Однако «все достижения боевых действий были бы утрачены», заявил он. Всего этого удалось не допустить, подчеркнул президент.
Путин с сожалением отметил, что в ходе подавления мятежа были боевые потери. Президент РФ заявил, что российские военные погибли, защищая Отечество.
24 июня ЧВК «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
В тот же день Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Происходящее он назвал «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Российский лидер подчеркнул, что не допустит повторения 1917 года и трагедии гражданской войны. «Сплетни, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии, распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге – трагедией и гражданской войной», – сказал Путин.
По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию, уточнил накануне Путин.