Путин: за мятежами всегда следует хаос и гражданская война

В тот же день Путин выступил с обращением в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер». Происходящее он назвал «отступничеством от своего народа, от боевых товарищей», «ударом в спину» стране и «внутренним предательством». Российский лидер подчеркнул, что не допустит повторения 1917 года и трагедии гражданской войны. «Сплетни, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии, распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге – трагедией и гражданской войной», – сказал Путин.