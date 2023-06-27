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МИД сообщил о беседе с временным повременным в делах Израиля из-за слов посла в Киеве

Ведомости

МИД России 27 июня пригласил для беседы временного поверенного в делах Израиля Ронена Крауса из-за высказываний израильского посла на Украине. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Внимание израильского представителя было привлечено к публичным высказываниям Посла Израиля в Киеве Михаила Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», – говорится в сообщении.

Захарова напомнила послу Израиля на Украине про Холокост

МИД заявил в ходе беседы, что Москва и Тель-Авив приложили много усилий для того, чтобы противодействовать «попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей», в том числе на международных площадках.

Российская сторона в ходе беседы также заявила о необходимости продолжения совместных усилий в этом вопросе и однозначной оценки действий тех, кто «вдохновляется делами» сторонников нацизма. Участники беседы также подтвердили настрой на дальнейшее поступательное развитие отношений России и Израиля.

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский ранее в интервью израильскому порталу Iton TV заявил, что, несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится «в поиске своей идентичности, в поиске своих героев». «Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», – сказал израильский посол. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила это высказывание Бродского, напомнив о Холокосте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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