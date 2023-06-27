МИД сообщил о беседе с временным повременным в делах Израиля из-за слов посла в Киеве

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский ранее в интервью израильскому порталу Iton TV заявил, что, несмотря на разницу во взглядах евреев и украинцев на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Андрея Мельника, Украина сейчас находится «в поиске своей идентичности, в поиске своих героев». «Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость», – сказал израильский посол. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила это высказывание Бродского, напомнив о Холокосте.