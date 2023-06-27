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Политика

В Москве прошли консультации России и Китая по вопросам ПРО

Ведомости

Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

Консультации прошли 27 июня в Москве. Стороны подтвердили намерение регулярно проводить подобные мероприятия.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения», – говорится в сообщении МИДа.

27 июня министр иностранных дел Китая Цинь Ган также заявил, что Китай и Россия – это «важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие». По его словам, Москва и Пекин противодействуют политике применения силы и отстаивают общий порядок.

В марте представитель китайского минобороны Тань Кэфэй отметил, что вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской армией для укрепления стратегической координации. При этом он уточнил, что отношения Москвы и Пекина нельзя считать военно-политическим союзом, так как они «превосходят такую модель государственных отношений».

В марте в Москве состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. «В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности», – заявил российский лидер во время встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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