В Москве прошли консультации России и Китая по вопросам ПРО

В марте представитель китайского минобороны Тань Кэфэй отметил, что вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской армией для укрепления стратегической координации. При этом он уточнил, что отношения Москвы и Пекина нельзя считать военно-политическим союзом, так как они «превосходят такую модель государственных отношений».