В Москве прошли консультации России и Китая по вопросам ПРО
Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО). Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве.
Консультации прошли 27 июня в Москве. Стороны подтвердили намерение регулярно проводить подобные мероприятия.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения», – говорится в сообщении МИДа.
27 июня министр иностранных дел Китая Цинь Ган также заявил, что Китай и Россия – это «важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие». По его словам, Москва и Пекин противодействуют политике применения силы и отстаивают общий порядок.
В марте представитель китайского минобороны Тань Кэфэй отметил, что вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской армией для укрепления стратегической координации. При этом он уточнил, что отношения Москвы и Пекина нельзя считать военно-политическим союзом, так как они «превосходят такую модель государственных отношений».
В марте в Москве состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. «В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности», – заявил российский лидер во время встречи.