В Минобороны КНР заявили о готовности сотрудничать с российской армией
Вооруженные силы КНР готовы сотрудничать с российской армией для укрепления стратегической координации, заявил официальный представитель китайского минобороны Тань Кэфэй.
«Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», – приводит его слова «РИА Новости».
Представитель минобороны КНР также отметил, что отношения Москвы и Пекина нельзя считать военно-политическим союзом, подобные которому существовали в эпоху Холодной войны. «Они превосходят такую модель государственных отношений», – добавил он.
На прошедших 20-21 марта переговорах в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила китайский план мирного урегулирования на Украине, он может быть взят за основу. Россия при этом не видит готовности к мирному урегулированию у Запада и киевской стороны, констатировал он. В свою очередь председатель КНР заявил, что его страна придерживается урегулирования конфликта на основе Устава ООН, содействует примирению сторон и возобновлению переговоров, всегда выступает за мир и диалог.
26 марта Путин заявил, что Россия не создает с КНР никого военного союза, а сотрудничество Москвы и Пекина прозрачно.
Ранее в марте Россия, Иран и Китай провели военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» в Оманском заливе. Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средним морским танкером «Кама». При этом в феврале Россия и Китай провели совместные морские учения вместе с ЮАР около берегов этой страны.