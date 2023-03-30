В Минобороны КНР заявили о готовности сотрудничать с российской армией

На прошедших 20-21 марта переговорах в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила китайский план мирного урегулирования на Украине, он может быть взят за основу. Россия при этом не видит готовности к мирному урегулированию у Запада и киевской стороны, констатировал он. В свою очередь председатель КНР заявил, что его страна придерживается урегулирования конфликта на основе Устава ООН, содействует примирению сторон и возобновлению переговоров, всегда выступает за мир и диалог.