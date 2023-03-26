Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза
Россия не создает с КНР никого военного союза, а сотрудничество Москвы и Пекина прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24»,
«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне», – сказал президент.
Он подчеркнул, что это взаимодействие прозрачно, но речь не идет о военном союзе. В то же время США, по словам Путина, «создают все новые и новые союзы».
В западных странах ранее выразили обеспокоенность прошедшим визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий счел небезопасным укрепление отношений двух стран. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. сообщил, что Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030», который будет включать магистральные направления работы с Пекином. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны будут расширять поставки газа.