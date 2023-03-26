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Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза

Ведомости

Россия не создает с КНР никого военного союза, а сотрудничество Москвы и Пекина прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24»,

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне», – сказал президент. 

Он подчеркнул, что это взаимодействие прозрачно, но речь не идет о военном союзе. В то же время США, по словам Путина, «создают все новые и новые союзы». 

В западных странах ранее выразили обеспокоенность прошедшим визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий счел небезопасным укрепление отношений двух стран. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г. сообщил, что Россия и Китай в ближайшее время утвердят «План-2030», который будет включать магистральные направления работы с Пекином. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны будут расширять поставки газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных