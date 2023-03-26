Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне», – сказал президент.