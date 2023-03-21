Медведев обрадовался реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».
«Думаю, они радуются вместе с нами», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, видел ли он реакцию Запада на успех российско-китайских переговоров (цитата по ТАСС).
Журналист отметил, что власти западных стран «в бешенстве», на что зампред Совбеза РФ добавил: «Очень хорошо, меня это очень радует».
Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заставили западные страны нервничать. По его словам, для этого «есть повод», поскольку «две великие державы решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений».
Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. Основная программа визита прошла 21 марта. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. По подсчетам «Интерфакса», общая продолжительность общения Путина и Си Цзиньпина за эти два дня превысила 10 часов.