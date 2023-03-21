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Медведев обрадовался реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

«Думаю, они радуются вместе с нами», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, видел ли он реакцию Запада на успех российско-китайских переговоров (цитата по ТАСС). 

Журналист отметил, что власти западных стран «в бешенстве», на что зампред Совбеза РФ добавил: «Очень хорошо, меня это очень радует». 

Ранее по теме: Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления

Ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заставили западные страны нервничать. По его словам, для этого «есть повод», поскольку «две великие державы решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений». 

Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. Основная программа визита прошла 21 марта. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. По подсчетам «Интерфакса», общая продолжительность общения Путина и Си Цзиньпина за эти два дня превысила 10 часов.

Ранее по теме: Россия и Китай приняли совместное заявление

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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