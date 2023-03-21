Медведев обрадовался реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Россию

Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. Основная программа визита прошла 21 марта. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. По подсчетам «Интерфакса», общая продолжительность общения Путина и Си Цзиньпина за эти два дня превысила 10 часов.