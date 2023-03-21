Россия и Китай приняли совместное заявление
Россия и КНР приняли совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина опубликовала пресс-служба Кремля.
«Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода», – говорится в сообщении.
В тексте заявления также говорится, что РФ и Китай считают необходимым соблюдение целей и принципов международного права и Устава ООН.
Российская и китайская стороны также отметили, что выступают против односторонних санкций, а также против «злоупотребления политикой в области экспортного контроля». КНР и РФ намерены противостоять «попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран».
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию» отношений между двумя странами. В рамках встречи были подписаны ряд документов, которые касаются экономического сотрудничества и углубления партнерства.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что российский президент Владимир Путин может посетить Китай в этом году.