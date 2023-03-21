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Россия и Китай приняли совместное заявление

Ведомости

Россия и КНР приняли совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности. Текст совместного заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина опубликовала пресс-служба Кремля.

«Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода», – говорится в сообщении.

В тексте заявления также говорится, что РФ и Китай считают необходимым соблюдение целей и принципов международного права и Устава ООН.

Российская и китайская стороны также отметили, что выступают против односторонних санкций, а также против «злоупотребления политикой в области экспортного контроля». КНР и РФ намерены противостоять «попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран».

Россия и Китай подписали соглашение о научном сотрудничестве

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию» отношений между двумя странами. В рамках встречи были подписаны ряд документов, которые касаются экономического сотрудничества и углубления партнерства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что российский президент Владимир Путин может посетить Китай в этом году.

Ранее по теме: Путин и Си Цзиньпин подписали заявления об экономическом сотрудничестве и партнерстве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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