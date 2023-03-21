Россия и Китай приняли совместное заявление

Российская и китайская стороны также отметили, что выступают против односторонних санкций, а также против «злоупотребления политикой в области экспортного контроля». КНР и РФ намерены противостоять «попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран».