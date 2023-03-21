Россия и Китай подписали соглашение о научном сотрудничестве

По его словам, документ позволит расширить опыт широкоформатной работы по данному проекту, а также и на другие международные научные инициативы под эгидой ОИЯИ. Помимо этого, подписанный документ создаст необходимые условия для расширения взаимодействия двух научных держав, в частности, по проектам класса мегасайенс, добавил министр.