Россия и Китай подписали соглашение о научном сотрудничестве
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ в г. Дубне) и Китайская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
«Сегодня российско-китайские отношения динамично развиваются. И подписание протокола стало закономерным шагом, который выведет научное взаимодействие наших стран на новый уровень. Безусловно, флагманским примером этого сотрудничества можно назвать участие Китая в проекте класса мегасайенс «Комплекс NICA», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, документ позволит расширить опыт широкоформатной работы по данному проекту, а также и на другие международные научные инициативы под эгидой ОИЯИ. Помимо этого, подписанный документ создаст необходимые условия для расширения взаимодействия двух научных держав, в частности, по проектам класса мегасайенс, добавил министр.
По словам директора ОИЯИ Григория Трубникова, инициатива подписания протокола исходила от самих ученых. Документ определяет организацию и планирование работы сторон – для совместной работы будет сформирован совместный координационный комитет, включающий экспертную рабочую группу.
В 2020 г. было подписано соглашение между ОИЯИ и миннауки КНР об участии Китая в мегасайенс-проекте «Комплекс NICA». После этого был совместный запуск первого сверхпроводящего циклотрона в Институте физики плазмы в Хэфее.