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Россия и Китай подписали соглашение о научном сотрудничестве

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Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ в г. Дубне) и Китайская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Сегодня российско-китайские отношения динамично развиваются. И подписание протокола стало закономерным шагом, который выведет научное взаимодействие наших стран на новый уровень. Безусловно, флагманским примером этого сотрудничества можно назвать участие Китая в проекте класса мегасайенс «Комплекс NICA», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, документ позволит расширить опыт широкоформатной работы по данному проекту, а также и на другие международные научные инициативы под эгидой ОИЯИ. Помимо этого, подписанный документ создаст необходимые условия для расширения взаимодействия двух научных держав, в частности, по проектам класса мегасайенс, добавил министр.

По словам директора ОИЯИ Григория Трубникова, инициатива подписания протокола исходила от самих ученых. Документ определяет организацию и планирование работы сторон – для совместной работы будет сформирован совместный координационный комитет, включающий экспертную рабочую группу.

В 2020 г. было подписано соглашение между ОИЯИ и миннауки КНР об участии Китая в мегасайенс-проекте «Комплекс NICA». После этого был совместный запуск первого сверхпроводящего циклотрона в Институте физики плазмы в Хэфее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных