Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана

26 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В частности, иранский лидер выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня. Также Путин и Раиси обсудили сотрудничество в области торговли, энергетики и транспорта. Кроме того, президенты затронули вопросы стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.