Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.
В пресс-службе уточнили, что на встрече были обсуждены вопросы, «связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов». Других подробностей не приводится.
Ранее посольство Ирана в России сообщило, что встреча состоялась 27 июня. Радан посетил Москву с визитом по приглашению российской стороны для подписания меморандума о сотрудничестве в области охраны правопорядка, уточнили в дипмиссии. Сообщалось, что главнокомандующий силами правопорядка Ирана также встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
26 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В частности, иранский лидер выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня. Также Путин и Раиси обсудили сотрудничество в области торговли, энергетики и транспорта. Кроме того, президенты затронули вопросы стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.