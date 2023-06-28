Газета
Политика

Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ.

В пресс-службе уточнили, что на встрече были обсуждены вопросы, «связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов». Других подробностей не приводится.

Ранее посольство Ирана в России сообщило, что встреча состоялась 27 июня. Радан посетил Москву с визитом по приглашению российской стороны для подписания меморандума о сотрудничестве в области охраны правопорядка, уточнили в дипмиссии. Сообщалось, что главнокомандующий силами правопорядка Ирана также встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

26 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В частности, иранский лидер выразил полную поддержку российского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа 24 июня. Также Путин и Раиси обсудили сотрудничество в области торговли, энергетики и транспорта. Кроме того, президенты затронули вопросы стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных