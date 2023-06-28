Правоохранители России и Ирана договорились о сотрудничестве

При этом, добавляет Смагин, визит с большей долей вероятности был запланирован заранее, а не после попытки вооруженного мятежа: саму идею, что Иран мог как-то помочь России справиться с угрозами безопасности, он посчитал неуместной. «Иран не может предложить техническую помощь, ибо преимущество российских правоохранителей в технике перед иранскими коллегами очевидно. Максимум Тегерана – это предложить отправить в Россию свои силы, в том числе прокси, но Москва еще очень далеко от осознания и признания того, что ей нужна подобная помощь. Следовательно, этот визит лишь продолжение сотрудничества двух стран в сфере безопасности», – заключил эксперт.