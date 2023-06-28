Правоохранители России и Ирана договорились о сотрудничестве

Правоохранители России и Ирана договорились о сотрудничествеМосква и Тегеран намерены совместно бороться с наркотрафиком, оргпреступностью и контрабандой
Главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан был принят 27 июня секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Согласно сообщению посольства Ирана в РФ, визит иранского чиновника состоялся по приглашению российской стороны для подписания меморандума о сотрудничестве в области охраны правопорядка. Иранский генерал также проведет переговоры с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Выступая перед журналистами, Радан назвал переговоры «очень хорошим началом» для более тесного сотрудничества между Москвой и Тегераном. Он указал на готовность иранской стороны обмениваться с Россией опытом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной контрабандой, а также в борьбе с различными преступлениями.
Накануне, как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Во время разговора стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области торговли, энергетики и транспорта. Главы государств также затронули вопросы международной безопасности на Южном Кавказе и сирийское урегулирование. Помимо этого Путин поздравил президента и иранский народ с наступающим праздником Курбан-байрам.
В расширении сотрудничества правоохранительных структур с Россией в наибольшей степени заинтересована иранская сторона, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Состоялся обычный дежурный визит, направленный на продолжение межведомственного диалога на фоне периодических общественных беспорядков в Иране, – сказал эксперт. – У Москвы довольно сильная контрразведывательная структура. Поэтому иранцам необходим обмен опытом и методами с российской стороной в рамках противодействия так называемым цветным революциям».
Семенов напомнил, что с конца прошлого года в Иране периодически происходят антиправительственные протесты, вызванные гибелью молодой иранской студентки Махсы Амини, предположительно от рук полиции нравов. Всего, по официальным данным, в результате беспорядков в крупных иранских городах погибло более 260 демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов. «В определенной степени это сотрудничество отвечает интересам и российской стороны, учитывая опыт иранских властей в купировании угрозы внутриполитической безопасности», – добавил эксперт.
Двустороннее сотрудничество в сфере безопасности за последние полтора года существенно возросло, продолжает иранист Никита Смагин. В связи с этим визит руководителя иранской полиции в Россию выглядит логичным продолжением этого тренда. По мнению западных СМИ, Москва может почерпнуть у Тегерана новый опыт в работе правоохранительных органов.
При этом, добавляет Смагин, визит с большей долей вероятности был запланирован заранее, а не после попытки вооруженного мятежа: саму идею, что Иран мог как-то помочь России справиться с угрозами безопасности, он посчитал неуместной. «Иран не может предложить техническую помощь, ибо преимущество российских правоохранителей в технике перед иранскими коллегами очевидно. Максимум Тегерана – это предложить отправить в Россию свои силы, в том числе прокси, но Москва еще очень далеко от осознания и признания того, что ей нужна подобная помощь. Следовательно, этот визит лишь продолжение сотрудничества двух стран в сфере безопасности», – заключил эксперт.