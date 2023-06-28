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В Бердянске выявили подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Ведомости

В Бердянске Запорожской области обнаружено нелегальное казино, прибыль от которого шла на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В сообщении говорится, что правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, чтобы подтвердить и отыскать предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Собеседник ТАСС подчеркнул, что правоохранители пресекли работу казино, сейчас проводится дополнительная проверка.

Установлено, что владельцы казино работали через подставных лиц. Владелица помещения Тамара Баркарь утверждает, что сдала его в 2022 г. якобы под склад.

Бердянск расположен в Запорожской области. В марте 2022 г. Росгвардия сообщила, что город находится под контролем ведомства. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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