В Бердянске выявили подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Бердянск расположен в Запорожской области. В марте 2022 г. Росгвардия сообщила, что город находится под контролем ведомства. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.