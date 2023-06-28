В Бердянске выявили подпольное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске Запорожской области обнаружено нелегальное казино, прибыль от которого шла на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В сообщении говорится, что правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, чтобы подтвердить и отыскать предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Собеседник ТАСС подчеркнул, что правоохранители пресекли работу казино, сейчас проводится дополнительная проверка.
Установлено, что владельцы казино работали через подставных лиц. Владелица помещения Тамара Баркарь утверждает, что сдала его в 2022 г. якобы под склад.
Бердянск расположен в Запорожской области. В марте 2022 г. Росгвардия сообщила, что город находится под контролем ведомства. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.