Россия направила во все парламенты мира доклад о биолабораториях на Украине

«Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. И уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну Пентагон же не будет финансировать, гражданские лекарства разрабатывать. Понятно, для чего», — пояснила Матвиенко.