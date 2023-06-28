Россия направила во все парламенты мира доклад о биолабораториях на Украине
Россия направила доклад парламентской комиссии по работе американских биолабораторий на Украине в конгресс США и парламенты мира. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании X Форума регионов России и Белоруссии.
«Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. И уже даже не отказываются, что финансирует Пентагон. Ну Пентагон же не будет финансировать, гражданские лекарства разрабатывать. Понятно, для чего», — пояснила Матвиенко.
12 апреля Совет Федерации единогласно одобрил доклад парламентской комиссии «по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Его поддержали все 166 присутствующих на сессии сенаторов.
Главным выводом доклада, как пояснил сопредседатель комиссии, зампред СФ Константин Косачев, является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории». По его словам, «биологическое освоение территории Украины началось в 1993 г., когда на основании так называемой инициативы [американских] сенаторов [Сэмьюэла] Нанна и [Ричарда] Лугара было организовано системное проникновение американских специалистов, в том числе на объекты биобезопасности на территории бывшего Советского Союза».
В апреле посольство США в Москве отклонило приглашение американскому послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 18 апреля для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.
В 2022 г. МИД Украины заявлял, что страна не занимается разработкой биологического оружия.