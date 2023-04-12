Доклад о биолабораториях прошел Совет Федерации

Доклад о биолабораториях прошел Совет ФедерацииРоссийские военные обнаружили порядка 240 «болезнетворных субстанций»
Совет Федерации (СФ) единогласно одобрил доклад парламентской комиссии «по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». Его поддержали все 166 присутствующих на сессии сенаторов. В докладе более 200 страниц, главным его выводом является то, что «США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории», заявил сопредседатель комиссии, зампред СФ Константин Косачев. По его словам, «биологическое освоение территории Украины началось в 1993 г., когда на основании так называемой инициативы [американских] сенаторов [Сэмьюэла] Нанна и [Ричарда] Лугара было организовано системное проникновение американских специалистов, в том числе на объекты биобезопасности на территории бывшего Советского Союза».
«Конкретно на Украине кульминацией таких усилий стало подписание в 2005 г. закрытого соглашения между Пентагоном и министерством здравоохранения Украины. Даже из самого факта этого соглашения следует направленность соответствующих программ», – заявил зампред Совета Федерации. В дальнейшем, по его словам, под руководством гражданки США Ульяны Супрун, возглавлявшей минздрав Украины с 2016 по 2019 г., «была реорганизована, а через три года – полностью ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба Украины». «Как результат в этой стране получили распространение нетипичные для Украины вспышки заболеваний бруцеллезом, конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков со всеми вытекающими из этого рисками и угрозами уже для нашей страны», – утверждает Косачев.
На вопрос первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, будет ли запущено международное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине, замглавы МИД России Сергей Рябков ответил, что Россия «с марта прошлого года добивалась и по-прежнему добивается разрешения ситуации с нарушающей конвенцию опасной и не контролируемой США и Украиной деятельностью на территории Украины». «Мы разработали и внесли на рассмотрение Совета безоапасности ООН проект резолюции данного органа, который предполагал создание международной комиссии для расследования. На заседании 2 ноября прошлого года США, Великобритания и Франция проголосовали против этого проекта резолюции, соответственно, он не прошел», – заявил он. Вместе с тем, по словам дипломата, «тема не закрыта, и, безусловно, мы будем этим заниматься во взаимодействии со всеми профильными ведомствами».
Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова поинтересовалась, «были ли в распоряжении комиссии или привлеченных вирусологов-специалистов сами образцы этого биологического оружия, этих вирусов и были ли возможности передать их нашим специалистам для выработки антидотов». Косачев ответил, что мандат парламентской комиссии «не предусматривал следственных действий, поэтому с пробирками мы не работали». «Мы работали только с документами. Вся вещественная база доказательств накапливалась по линии Министерства обороны», – заявил сенатор.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, российские военные «реально работали в четырех лабораториях». «В тех лабораториях были обнаружены порядка 240 различных болезнетворных субстанций различного плана. Мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиро-язвенной болезни, холеры. У нас вакцины против таких заболеваний и лекарственные препараты есть», – заявил генерал. Нарусова, в свою очередь, заметила, что не только биологическое оружие «может нести эту опасность» и рассказала, что в Туву, чье правительство она представляет в СФ, «из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой». «Но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить. Поэтому [актуален] вопрос о доступности лабораторий, которые могли бы выявлять своевременно и оперативно такого рода инфекции», – отметила сенатор.
«В ходе расследования парламентской комиссии мы также убедились, что наша страна полностью готова к отражению биологических угроз», – отметила председатель СФ Валентина Матвиенко. Доклад направляется президенту РФ Владимиру Путину и в правительство РФ, а также публикуется в открытом доступе. Предложения комиссии должны быть рассмотрены правительством в месячный срок после утверждения итогового доклада.