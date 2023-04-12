Доклад о биолабораториях прошел Совет Федерации

На вопрос первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, будет ли запущено международное расследование деятельности американских биолабораторий на Украине, замглавы МИД России Сергей Рябков ответил, что Россия «с марта прошлого года добивалась и по-прежнему добивается разрешения ситуации с нарушающей конвенцию опасной и не контролируемой США и Украиной деятельностью на территории Украины». «Мы разработали и внесли на рассмотрение Совета безоапасности ООН проект резолюции данного органа, который предполагал создание международной комиссии для расследования. На заседании 2 ноября прошлого года США, Великобритания и Франция проголосовали против этого проекта резолюции, соответственно, он не прошел», – заявил он. Вместе с тем, по словам дипломата, «тема не закрыта, и, безусловно, мы будем этим заниматься во взаимодействии со всеми профильными ведомствами».