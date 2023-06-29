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Песков заявил об абсолютной поддержке россиянами спецоперации

Ведомости

Результаты социологических исследований об отношении населения страны к спецоперации, которые есть в распоряжении Кремля, показывают абсолютную поддержку действий российских властей. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Они [данные опросов] показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента, там все понятно, там понятна вся методология, это дают столпы нашей социологии», – сказал он. 

При этом Песков не стал комментировать результаты опроса Russian Field, согласно которым доля сторонников мирных переговоров (44%) и продолжения боевых действий (45%) почти сравнялась. «Я не могу, к сожалению, это прокомментировать, потому что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать. Те данные, которые располагаем мы, – они другие», – добавил Песков. 

Представитель Кремля также подчеркнул, что цели спецоперации неизменны и они будут достигнуты. По его словам, сейчас нет предпосылок для мирного урегулирования конфликта и для того, чтобы «вывести процент достижения этих целей [целей спецоперации] в политико-дипломатическое русло». 

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Согласно результатам опроса Russian Field, который проводился с 16 по 19 июня, переход к мирным переговорам положительно расценили бы 72% респондентов, отрицательно – 20%, а решение начать наступление на Киев  одобрили бы 64%, еще 23% его восприняли бы негативно. Всего в опросе приняли участие 1600 человек, опрос проводился по телефону. Социологи определили, что ответы респондентов зависели от их возрастной группы. Так, среди представителей возрастной группы от 18 до 29 лет сторонников перехода к дипломатии — 62%, в то время как от 60 лет и старше — всего 36%, пишет «Коммерсантъ». 

По данным ВЦИОМ, которые были представлены 23 июня, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 78,9%, уровень одобрения его деятельности – 76,1%. Данные приведены по результатам телефонного опроса с 12 по 18 июня, в котором приняли участие 1600 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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