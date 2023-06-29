Песков заявил об абсолютной поддержке россиянами спецоперации

Согласно результатам опроса Russian Field, который проводился с 16 по 19 июня, переход к мирным переговорам положительно расценили бы 72% респондентов, отрицательно – 20%, а решение начать наступление на Киев одобрили бы 64%, еще 23% его восприняли бы негативно. Всего в опросе приняли участие 1600 человек, опрос проводился по телефону. Социологи определили, что ответы респондентов зависели от их возрастной группы. Так, среди представителей возрастной группы от 18 до 29 лет сторонников перехода к дипломатии — 62%, в то время как от 60 лет и старше — всего 36%, пишет «Коммерсантъ».