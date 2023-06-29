Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Речь идет о Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком в районах Белогоровки и Тоненького в ЛНР украинская сторона совершила четыре атаки, которые были отражены подразделениями «Южной» группировки войск РФ. На Красно-Лиманском направлении ВС России нанесли удары по подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУв районах нескольких сел в ЛНР, а также пресекли действия ДРГ ВСУ под селом Кузьмино.