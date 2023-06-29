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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли за прошедшие сутки попытки наступления на трех направлениях в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Речь идет о Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком в районах Белогоровки и Тоненького в ЛНР украинская сторона совершила четыре атаки, которые были отражены подразделениями «Южной» группировки войск РФ. На Красно-Лиманском направлении ВС России нанесли удары по подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУв районах нескольких сел в ЛНР, а также пресекли действия ДРГ ВСУ под селом Кузьмино. 

На Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли попытку наступления в районе Времевского выступа, которая также была отражена.

В сводке также отмечается, что среди прочего российские силы за минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе села Кизомыс и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Выемкой в ДНР.

Минобороны также сообщило, что в результате высокоточного удара 27 июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске погибли двое генералов, участвовавших в штабном совещании, «до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников». В первый раз об этом ударе МО сообщило 28 июня.

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В своей сводке от 28 июня Минобороны также сообщало о поражении командно-наблюдательных пунктов батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечена и Веселого ДНР. Также был уничтожен склад ракет и боеприпасов ВСУ в районе Новопавловки ДНР. Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого ДНР.

Сегодня, 29 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации неизменны и они будут достигнуты. По его словам, сейчас нет предпосылок для мирного урегулирования конфликта и для того, чтобы «вывести процент достижения этих целей [целей спецоперации] в политико-дипломатическое русло». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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