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Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Ведомости

Эфиопия официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Мелес Алем.

«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», – его слова приводит агентство ENA.

Ранее официальную заявку на членство в БРИКС направили Алжир, Египет и Бангладеш. В конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна хотела бы стать частью этого объединения. Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.

20 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает расширение БРИКС за счет стран-единомышленников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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