Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Эфиопия официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Мелес Алем.
«Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку», – его слова приводит агентство ENA.
Ранее официальную заявку на членство в БРИКС направили Алжир, Египет и Бангладеш. В конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна хотела бы стать частью этого объединения. Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.
20 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает расширение БРИКС за счет стран-единомышленников.