Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Ранее официальную заявку на членство в БРИКС направили Алжир, Египет и Бангладеш. В конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна хотела бы стать частью этого объединения. Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.