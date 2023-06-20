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В МИД КНР заявили о поддержке расширения БРИКС

Ведомости

Китайская сторона поддерживает расширение межгосударственного объединения БРИКС за счет стран-единомышленников, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай неизменно поддерживает расширение БРИКС», – сказала китайский дипломат, комментируя перспективы присоединения Бангладеш к этому объединению. Пекин, по ее словам, «приветствует скорейшее присоединение партнеров, относящихся к единомышленникам».

Как подчеркнула Мао Нин, Китай считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества между развивающимися странами и государствами с формирующейся экономикой.

Бангладешская газета Dhaka Tribune сообщила, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел страны Масуд Бин Момен. Вопрос о вступлении страны в объединение могут рассмотреть на саммите БРИКС в августе.

14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС.

Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных