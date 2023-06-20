В МИД КНР заявили о поддержке расширения БРИКС
Китайская сторона поддерживает расширение межгосударственного объединения БРИКС за счет стран-единомышленников, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.
«Китай неизменно поддерживает расширение БРИКС», – сказала китайский дипломат, комментируя перспективы присоединения Бангладеш к этому объединению. Пекин, по ее словам, «приветствует скорейшее присоединение партнеров, относящихся к единомышленникам».
Как подчеркнула Мао Нин, Китай считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества между развивающимися странами и государствами с формирующейся экономикой.
Бангладешская газета Dhaka Tribune сообщила, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел страны Масуд Бин Момен. Вопрос о вступлении страны в объединение могут рассмотреть на саммите БРИКС в августе.
14 июня посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС.
Сейчас членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.