Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС
Бангладеш официально подал заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщает Dhaka Tribune.
«Да, мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс», – подтвердил министр иностранных дел Масуд Бин Момен.
Уточняется, что заявка была подана после встречи премьер-министра Шейха Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве на прошлой неделе. По данным источников издания, Рамафоса положительно отнесся к решению Бангладеша.
Вопрос о вступлении страны в объединение могут рассмотреть на саммите БРИКС в августе, добавляет Dhaka Tribune.
На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР. В 2021 г. Бангладеш присоединился к Новому банку БРИКС, который был создан в 2015 г. для финансирование инфраструктурных проектов в государствах-членах и развивающихся странах. Уставной капитала банка $100 млрд.
14 июня стало известно, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Лидер Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС.