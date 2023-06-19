Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

14 июня стало известно, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Лидер Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС.