Газета
Политика

Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

Ведомости

Бангладеш официально подал заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

«Да, мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс», – подтвердил министр иностранных дел Масуд Бин Момен.

Уточняется, что заявка была подана после встречи премьер-министра Шейха Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве на прошлой неделе. По данным источников издания, Рамафоса положительно отнесся к решению Бангладеша.

Вопрос о вступлении страны в объединение могут рассмотреть на саммите БРИКС в августе, добавляет Dhaka Tribune.

На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР. В 2021 г. Бангладеш присоединился к Новому банку БРИКС, который был создан в 2015 г. для финансирование инфраструктурных проектов в государствах-членах и развивающихся странах. Уставной капитала банка $100 млрд.

14 июня стало известно, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявлял, что страна хотела бы стать частью объединения. Лидер Алжира Абдельмаджид Теббун во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным 15 июня заявил, что нужно ускорить процесс вступления страны в БРИКС.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных