Газета
Политика

«Единая Россия» выдвинула Никитина на выборы губернатора Нижегородской области

Ведомости

«Единая Россия» официально выдвинула действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в качестве кандидата на выборы главы региона. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Кандидатуру Никитина поддержали делегаты региональной конференции «Единой России».

Никитин отметил, что пришло время актуализировать планы и видение развития региона. «Мы дали старт выработке обновленных положений стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей», – приводит его слова пресс-служба партии.

Ранее по теме: «Единая Россия» определила сложные для проведения выборов в 2023 году регионы

3 мая Никитин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи губернатор заявил, что готов пойти на второй срок, и отметил, что ему важна поддержка главы государства. Путин тогда одобрил его планы, добавив, что и «люди поддержат».

Никитин в статусе врио губернатора возглавил Нижегородскую область в сентябре 2017 г. Спустя год он победил на выборах губернатора.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных