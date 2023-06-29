«Единая Россия» выдвинула Никитина на выборы губернатора Нижегородской области
«Единая Россия» официально выдвинула действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в качестве кандидата на выборы главы региона. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.
Кандидатуру Никитина поддержали делегаты региональной конференции «Единой России».
Никитин отметил, что пришло время актуализировать планы и видение развития региона. «Мы дали старт выработке обновленных положений стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей», – приводит его слова пресс-служба партии.
3 мая Никитин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи губернатор заявил, что готов пойти на второй срок, и отметил, что ему важна поддержка главы государства. Путин тогда одобрил его планы, добавив, что и «люди поддержат».
Никитин в статусе врио губернатора возглавил Нижегородскую область в сентябре 2017 г. Спустя год он победил на выборах губернатора.