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Политика

Госдеп: США не намерены отправлять на Украину войска

Ведомости

США по-прежнему не планируют направлять на Украину свои войска, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. В ходе брифинга его спросили, поддержат ли США гипотетическое размещение войск на Украине другими странами НАТО, которое ранее допустил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Президент ясно дал понять: военнослужащие США не будут на территории Украины», – ответил он.

7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который допустил, что Польша и страны Прибалтики могут разместить свои войска на Украине. Такой сценарий, по мнению бывшего генсека НАТО, может произойти, если Киев не получит от альянса «ясного пути продвижения Украины вперед» на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как рассказал сегодня Миллер, в ходе саммита будет продемонстрирована «существенная» поддержка Украины, в том числе со стороны США.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заявления Расмуссена сказал, что Киев не ожидает ввода иностранных войск на территорию страны до завершения конфликта. Он подчеркнул, что украинские власти об этом и не просят.

27 июня Пентагон сообщил о выделении США дополнительного пакета военной помощи на $500 млн. Новый пакет состоит из вооружений, которые необходимы для контрнаступательных действий Украины, а также для усиления ее противовоздушной обороны. В частности, Вашингтон предоставит Киеву 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы AT-4 и Javelin, зенитные системы Stinger, боеприпасы для ПВО Patriot и ракетных систем HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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