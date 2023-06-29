Госдеп: США не намерены отправлять на Украину войска

7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который допустил, что Польша и страны Прибалтики могут разместить свои войска на Украине. Такой сценарий, по мнению бывшего генсека НАТО, может произойти, если Киев не получит от альянса «ясного пути продвижения Украины вперед» на саммите НАТО в Вильнюсе.