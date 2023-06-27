США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $500 млн

В частности, Вашингтон предоставит Киеву 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы AT-4 и Javelin, зенитные системы Stinger, боеприпасы для ПВО Patriot и ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, оптические приборы, генераторы и др. Вооруженным силам Украине также выделили стрелковое оружие и более 22 млн патронов к нему и гранаты.