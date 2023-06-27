США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $500 млн
США дополнительно выделят Украине пакет военной помощи на $500 млн. Об этом сообщили в Пентагоне.
В сообщении военного ведомства отмечается, что новый пакет состоит из вооружений, которые необходимы для контрнаступательных действий Украины, а также для усиления ее противовоздушной обороны.
В частности, Вашингтон предоставит Киеву 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые системы AT-4 и Javelin, зенитные системы Stinger, боеприпасы для ПВО Patriot и ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, оптические приборы, генераторы и др. Вооруженным силам Украине также выделили стрелковое оружие и более 22 млн патронов к нему и гранаты.
Новый пакет военной помощи Украине является 41-м по счету с августа 2021 г. Военное оборудование изымается из запасов Пентагона с разрешения президента США Джо Байдена.
13 июня Вашингтон выделил Киеву пакет помощи в области безопасности на сумму $325 млн. В его состав также вошли боевые машины, бронетранспортеры, противотанковые системы и боеприпасы.
Перед этим Пентагон анонсировал пакет помощи ВСУ на $2,1 млрд в рамках программы закупок военной продукции у оборонных предприятий, рассчитанной на оказание долгосрочной помощи Киеву.
По оценке Пентагона, которую военное ведомство приводило в конце мая, объем выделенной США военной помощи Украине составляет $37,6 млрд. Украине было поставлено свыше 1700 переносных ЗРК Stinger, 10 000 противотанковых Javelin, более 60 000 противотанковых систем и боеприпасов, столько же припасов для системы «Град» и др.