В МАГАТЭ опасаются последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Ранее 23 июня в Калининграде состоялся очередной раунд консультаций российской делегации, которую возглавил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, с МАГАТЭ. Помимо Гросси в переговорах приняли участие его заместители. В пресс-службе «Росатома» подчеркнули, что в центре обсуждения были вопросы, которые касаются обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. «Росатом» также сообщил, что ожидает от МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры.