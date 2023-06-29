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Политика

В МАГАТЭ опасаются последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Ведомости

Запорожская АЭС находится на линии соприкосновения, поэтому контрнаступление ВСУ может повлиять на обстановку на станции, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси телеканалу BBC.

Гросси рассказал, что во время последнего визита на ЗАЭС он убедился в том, что на объекте были приняты все необходимые меры после прорыва плотины Каховского водохранилища.

«Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта. Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: МАГАТЭ проинспектировало ЗАЭС впервые после прорыва плотины Каховского водохранилища

Ранее 23 июня в Калининграде  состоялся очередной раунд консультаций российской делегации, которую возглавил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, с МАГАТЭ. Помимо Гросси в переговорах приняли участие его заместители. В пресс-службе «Росатома» подчеркнули, что в центре обсуждения были вопросы, которые касаются обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. «Росатом» также сообщил, что ожидает от МАГАТЭ  конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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