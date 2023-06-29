В МАГАТЭ опасаются последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС
Запорожская АЭС находится на линии соприкосновения, поэтому контрнаступление ВСУ может повлиять на обстановку на станции, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси телеканалу BBC.
Гросси рассказал, что во время последнего визита на ЗАЭС он убедился в том, что на объекте были приняты все необходимые меры после прорыва плотины Каховского водохранилища.
«Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта. Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 23 июня в Калининграде состоялся очередной раунд консультаций российской делегации, которую возглавил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, с МАГАТЭ. Помимо Гросси в переговорах приняли участие его заместители. В пресс-службе «Росатома» подчеркнули, что в центре обсуждения были вопросы, которые касаются обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. «Росатом» также сообщил, что ожидает от МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.