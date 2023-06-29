Пентагон сообщил, что сбитый в феврале над США аэростат КНР не собирал разведданные
Китайский аэростат, сбитый в феврале над США, не собирал и не передавал разведывательные данные, к такому выводу пришел Пентагон. Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер, пишут «РИА Новости».
По словам Райдера, на нем находилось разведывательное оборудование, но в Пентагоне пришли к выводу, что он «не занимался сбором во время пролета над США».
Первый аэростат, который принадлежал КНР, был сбит 4 февраля. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил четвертый по счету объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне тогда обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».
В июне китайские аэростаты вновь вызвали споры. 20 июня СМИ сообщили, что президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, обсуждая февральский инцидент с китайским аэростатом, сбитым военными США. Эти слова были сказаны в Калифорнии на встрече, которую Байден организовал для сбора средств на свою президентскую кампанию. МИД КНР после этого выразил протест Вашингтону, заявив, что такие заявления «крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией».