Пентагон сообщил, что сбитый в феврале над США аэростат КНР не собирал разведданные

Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. В ночь на 13 февраля американский F-15 сбил четвертый по счету объект в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне тогда обратили внимание, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».