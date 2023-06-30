Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Бердянску

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять военную технику и вооружение, а также обучать украинских военнослужащих в США и странах Европы. Российские власти не раз критиковали действия Запада, указывая на рост прямой и косвенной вовлеченности стран в конфликт.