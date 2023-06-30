Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Бердянску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, при помощи ракет Storm Shadow. Об этом сообщил член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов сообщил в 8:16 мск о «серии взрывов» в городе. Позже чиновник уточнил, что громкие звуки были результатом работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, российские военные успешно отразили атаку ВСУ.
Бердянск расположен в Запорожской области. В марте 2022 г. Росгвардия сообщила, что город находится под контролем ведомства. Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь, поставлять военную технику и вооружение, а также обучать украинских военнослужащих в США и странах Европы. Российские власти не раз критиковали действия Запада, указывая на рост прямой и косвенной вовлеченности стран в конфликт.
О передаче Великобританией Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow стало известно в мае. В Кремле заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало о перехвате ракет Storm Shadow.