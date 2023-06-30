Посольство РФ в Варшаве направило ноту в МИД Польши в связи с задержанием россиянина
Посольство России в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с требованием подтвердить сведения о задержании гражданина РФ и выдвигаемых ему обвинениях. Об этом со ссылкой на дипломатическое представительство пишет ТАСС.
«До настоящего момента какой-либо официальной информации из польских компетентных органов в посольство и консульские учреждения России в Польше на этот счет не поступало. Держим вопрос на контроле», – уточнили в посольстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агентству, что Россия выражает Польше решительный протест в связи с произошедшим и требует объяснений. Она уточнила, что задержанному окажут помощь.
30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», не назвав его имени. По данным «Известий», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». В польском ведомстве утверждают, что спортсмен якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение.
Хоккеист был задержан в провинции Силезия по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой, уточнили в генпрокуратуре. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на 10 лет. Прокурор попросил суд поместить задержанного под предварительное заключение из-за высокого риска побега.
По данным следствия, хоккеист находится в Польше с октября 2021 г. Телеканал RMF24 сообщает, что задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования о шпионской сети.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил ранее, что Кремль не обладает более детальной информацией о задержании россиянина в Польше, посольство займется этим вопросом.