Посольство РФ в Варшаве направило ноту в МИД Польши в связи с задержанием россиянина

30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», не назвав его имени. По данным «Известий», речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». В польском ведомстве утверждают, что спортсмен якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение.