В Польше задержали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже
В Польше арестовали российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, его имя не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Польши.
«В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он информировал своих клиентов о результатах разведки, за что и получал вознаграждение», – сказано в сообщении.
Мужчина был задержан в провинции Силезия. В Генпрокуратуре уточнили, что спортсмен был задержан по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой.
После задержания его доставили в прокуратуру, где предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на 10 лет. Прокурор попросил суд поместить задержанного под предварительное заключение из-за высокого риска побега.
По данным следствия, мужчина находится в Польше с октября 2021 г. По информации телеканала RMF24, задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования шпионской сети. По мнению прокуроров, подозреваемые якобы по поручению российской разведки готовили диверсии на территории Польши и вели разведывательно-пропагандистскую деятельность. Уточняется, что прокуроры не исключают дальнейших арестов по этому делу.
О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 21 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.