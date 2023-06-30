Песков: посольство будет выяснять подробности задержания российского хоккеиста в Польше

«Нет, я уверен, что посольство сейчас будет все это выяснять и какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», – сказал он.