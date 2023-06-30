Песков: посольство будет выяснять подробности задержания российского хоккеиста в Польше
Посольство России в Варшаве сейчас будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я уверен, что посольство сейчас будет все это выяснять и какие-то более подробные данные мы получим. Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», – сказал он.
Ранее сегодня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги». Его имя не уточняется. «Известия» пишут, что речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». По данным ведомства, спортсмен якобы собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение.
Хоккеист был задержан в провинции Силезия по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой, уточнили в генпрокуратуре. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на 10 лет. Прокурор попросил суд поместить задержанного под предварительное заключение из-за высокого риска побега.
По данным следствия, хоккеист находится в Польше с октября 2021 г. Телеканал RMF24 сообщает, что задержанному 20 лет. Он стал четырнадцатым человеком, которого задержали в рамках расследования шпионской сети.