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Зеленский поручил усилить контроль границы с Белоруссией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией, написал он у себя в Telegram-канале. Ранее на территорию Белоруссии была передислоцирована ЧВК «Вагнер».

«Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. <...> [Главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию] Залужному и командующему "Севером" [Сергею] Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления», – говорится в сообщении президента Украины.

28 июня об укреплении границы с Белоруссией объявили в Польше. По заявлению вице-премьера республики Ярослава Качиньского, факт нахождения бойцов «Вагнера» на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины, Литвы и Польши». Он добавил, что власти страны находятся в контакте по теме безопасности с союзниками по НАТО.

Оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону украинской спецоперации

Компания еще может быть использована в других странах

В тот же день Зеленский заявлял, что ситуация на севере Украины из-за присутствия бойцов ЧВК «неизменна и контролируемая».

Решение о переброске ЧВК «Вагнер» на территорию Белоруссии было принято после попытки вооруженного мятежа 24 июня. ФСБ завела против основателя компании Евгения Пригожина уголовное дело после того, как он вечером 23 июня обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.

Утром 24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км.

«Вагнер» прекратил движение после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее заявил «Ведомостям», что бойцов, которые решат остаться в ЧВК «Вагнер», в зону спецоперации на Украине не отправят. «Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации», – уточнил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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