Оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону украинской спецоперации

Министр напомнил, что помимо отношений с ЧВК «Вагнер» обе страны в области безопасности имеют и официальные контакты с российским государством, работа будет продолжена. Обращение этих стран в Москву за военной помощью поступило после того, как «и ЦАР, и Мали просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом». Лавров также отметил, что во время мятежа Пригожина получил несколько телефонных звонков, в том числе от африканских коллег: «Никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения России с нашими африканскими партнерами».