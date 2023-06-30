Оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону украинской спецоперации

Оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону украинской спецоперацииКомпания еще может быть использована в других странах
Бойцов, которые решат остаться в ЧВК «Вагнер», в зону украинской спецоперации не отправят. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации. Потому что она должна выполнять задачи [поставленные военным командованием], должна обеспечиваться [Минобороны]. У нас же в конце концов не 1919 г., махновцы никакие нигде не нужны», – сказал он.
Впрочем, возможность отправиться на Украину останется после лагеря подготовки. «После того, как они [бойцы] приходят туда (в ЧВК. – «Ведомости»), их на несколько недель отправляют в тренировочные лагеря, где они проходят подготовку, – поясняет Картаполов. – И затем у них есть выбор – или подписать контракт с Минобороны, или вернуться домой и подписать контракт с другой [силовой] структурой».
Основной такой силовой структурой, как писали «Ведомости», будет Росгвардия. Именно она для бывших вагнеровцев, которые не захотят заключить контракты с Минобороны, может оказаться подходящим местом службы, а директор этого ведомства Виктор Золотов уже анонсировал получение тяжелого вооружения.
В то же время, по выражению Картаполова, «лелеющий мечту» вагнеровец может поехать в Белоруссию, где будут находиться силы ЧВК. «Это выбор каждого. Но отказать человеку в возможности защищать страну невозможно», – сказал депутат.
Глава военного ведомства Сергей Шойгу 10 июня подписал приказ, в соответствии с которым участники всех добровольческих формирований до 1 июля должны подписать контракт с Минобороны. 13 июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами сказал, что это необходимо для обеспечения социальных гарантий добровольцев.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после этого заявил, что бойцы «Вагнера» не будут подписывать контракты с Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отказывался комментировать журналистам возобновление работы центров вербовки ЧВК «Вагнер», но прием в часть из них идет.
Картаполов напоминает, что президент говорил, что подавляющее большинство бойцов «Вагнера» – «это настоящие патриоты и герои»: «Иначе нам что делать? Лишить их всех государственных наград или копать кладбища? Так, что ли? Наш президент так никогда не делал, и это не в традициях нашего народа. Работают и пусть работают».
Ранее представители властей и сам Путин критиковали Пригожина, который поднял часть бойцов на мятеж против военного командования вечером 23 июня, а отказался от намерений вечером 24 июня (посредником в переговорах выступил в том числе белорусский президент Александр Лукашенко).
Президент отмечал в том числе, что ЧВК Пригожина, поднявшего бунт, только с мая 2022 г. по май 2023 г. на денежное содержание и стимулирующие выплаты получила от государства 86,262 млрд руб. И несмотря на это, его компания «Конкорд» заработала на поставках продуктов питания в армию и оказании услуг по питанию 80 млрд руб.
При этом никто официально не объявлял о том, что ЧВК «Вагнер» перестанет работать в других странах. По словам источника, близкого к Минобороны, и источника, близкого к центральному аппарату ведомства, пока проекты по оказанию услуг безопасности в Африке и других странах не сворачиваются: переводить сотрудников ЧВК в штат других ведомств не планируется.
Центральноафриканская республика (ЦАР) и Россия ведут военное сотрудничество по государственной линии, военные советники (из ЧВК «Вагнер». – «Ведомости») продолжат там работу, говорил 28 июня Песков. 26 июня дальнейшее продолжение работы российских военных инструкторов в ЦАР и Мали подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр напомнил, что помимо отношений с ЧВК «Вагнер» обе страны в области безопасности имеют и официальные контакты с российским государством, работа будет продолжена. Обращение этих стран в Москву за военной помощью поступило после того, как «и ЦАР, и Мали просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом». Лавров также отметил, что во время мятежа Пригожина получил несколько телефонных звонков, в том числе от африканских коллег: «Никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения России с нашими африканскими партнерами».
По словам источника «Ведомостей», близкого к частному охранному бизнесу в Африке, силовики стран региона Сахель, сотрудничающих с ЧВК «Вагнер», были обеспокоены событиями мятежа Пригожина. Но несмотря на эту озабоченность по поводу дальнейших возможностей военной помощи со стороны Москвы, на отношение к ЧВК «Вагнер» и к России в целом события не повлияли. Другой источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией с ЧВК «Вагнер» в Мали, отметил, что сотрудникам компании на данный момент нет оснований опасаться нарушения снабжения из России для выполнения задач.
Источник «Ведомостей», работавший в ЦАР, отмечает, что за годы взаимодействия между властями и сотрудниками ЧВК «Вагнер» «выстроились хорошие дружеские взаимоотношения». «Для африканцев больше, чем для кого-либо в странах третьего мира, важен именно личный контакт. Они очень болезненно воспринимают смену контрагентов. Поэтому ЧВК «Вагнер» останется в ЦАР. То же самое во многом справедливо и для Мали», – считает собеседник «Ведомостей».
Он добавил, что кроме ЦАР и Мали «Вагнер», хотя и в гораздо меньшем объеме, работает в Буркина-Фасо. Источник «Ведомостей» подчеркнул, что гражданскими сотрудниками компании создавалась также коммерческая и гуманитарная инфраструктура российского присутствия в ряде стран Африки, которую Москва тоже оставлять не будет.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны России, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, а также в пресс-службу компании «Конкорд».
Не исключено, отмечает один из источников «Ведомостей», что перед принятием решения будет проведена ревизия работы ЧВК в других странах.
Как напоминает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, публичного вердикта по поводу судьбы и подчинения зарубежной инфраструктуры «Вагнера» пока не вынесено. Нельзя исключать, что на месте «Вагнера» создадут компании, более тесно связанные с Минобороны или другими госструктурами, говорит эксперт.
«Отказываться от российских ЧВК власти Мали и ЦАР не будут. Они смотрят на «Вагнера» не как на бренд, а как на инструмент обеспечения безопасности, который не хотят или не могут дать им ни Запад, ни страны «глобального Юга», включая Китай и Индию», – считает Лукьянов.
В Мали и ЦАР Китай не сможет заменить присутствие российской ЧВК своими, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. У КНР в принципе нет частных военных компаний, отмечает он. Вместо них Пекин использует в странах Африки охранные компании, которые не обладают собственным вооружением, а берут на субподряд местные структуры, располагающие оружием. «Максимум, который КНР может дать Африке, – направить туда военных советников, чтобы обучать местных», – отмечает эксперт.
При этом, напоминает Кашин, за последние 10 лет не было ни одного случая, чтобы Китай отправил таких специалистов в зоны военного конфликта. Заинтересованность в расширении экономического сотрудничества с теми африканскими государствами, где работает «Вагнер», у российского государства есть, говорит Лукьянов. Основной конкурент – Франция, даже если бы хотела воспользоваться возможным ослаблением ЧВК «Вагнер» после мятежа, вряд ли сможет это сделать, полагает Лукьянов. 30 июня Франция должна окончательно прекратить свое миротворческое военное присутствие в Сахеле. А еще в марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки».
Политолог Алексей Макаркин сомневается в том, что Пригожин продолжит контролировать ЧВК «Вагнер», которая «стала брендом». И под этот бренд, полагает эксперт, продолжат так или иначе приглашать добровольцев.
Впрочем, в последнее время ряд представителей российской власти высказывали сомнения в необходимости ЧВК, во всяком случае в зоне украинской спецоперации. «В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах», – говорил экс-идеолог Кремля Владислав Сурков.