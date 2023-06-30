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Шольц назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов России

Ведомости

Вопрос об изъятии замороженных активов Банка России очень сложен и пока никто не знает, как его решить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам.

«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Bloomberg писал, что Европейский союз (ЕС) пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет. Агентство отмечало, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.

По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».

Ранее по теме: Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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