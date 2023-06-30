Шольц назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов России
Вопрос об изъятии замороженных активов Банка России очень сложен и пока никто не знает, как его решить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам.
«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Bloomberg писал, что Европейский союз (ЕС) пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет. Агентство отмечало, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.