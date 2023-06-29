Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн
По состоянию на 23 июня международные резервы России составили $586,9 млрд против $587,5 млрд на 16 июня свидетельствуют данные на сайте Банка России. За неделю их объем сократился на $600 млн.
«Объем международных резервов по состоянию на 23 июня составил 586,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», – говорится в сообщении регулятора.
За май международные резервы снизились на 1,95%, или на $11,6 млрд, составив на 1 июня $584,1 млрд.
Ранее Bloomberg писал, что Европейский союз (ЕС) пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет. Агентство отмечало, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
По мнению министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.