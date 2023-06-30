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Роскомнадзор заблокировал связанные с Пригожиным медиапроекты

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК «Вагнер» медиапроекты, следует из реестра службы, куда были внесены сайты. 

Под ограничения попали «РИА ФАН», «Невские новости», «Политика Сегодня» и «Экономика Сегодня», а также «Народные новости». Причины блокировок ведомством не указываются.

Все издания входят в медиагруппу Пригожина «Патриот». 24 июня в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что доступ к некоторым интернет-ресурсам в России ограничивается из-за угрозы распространения призывов к участию в военном мятеже, писал РБК.

Сегодня, 30 июня, Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в «Патриоте» сообщил, что Пригожин распустил группу, а входящие в него медиапроекты прекратят работу. 

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В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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