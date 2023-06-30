Роскомнадзор заблокировал связанные с Пригожиным медиапроекты
Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК «Вагнер» медиапроекты, следует из реестра службы, куда были внесены сайты.
Под ограничения попали «РИА ФАН», «Невские новости», «Политика Сегодня» и «Экономика Сегодня», а также «Народные новости». Причины блокировок ведомством не указываются.
Все издания входят в медиагруппу Пригожина «Патриот». 24 июня в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что доступ к некоторым интернет-ресурсам в России ограничивается из-за угрозы распространения призывов к участию в военном мятеже, писал РБК.
Сегодня, 30 июня, Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в «Патриоте» сообщил, что Пригожин распустил группу, а входящие в него медиапроекты прекратят работу.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.