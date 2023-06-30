Связанное с Пригожиным издание «РИА ФАН» объявило о прекращении работы
Издание «Федеральное агентство новостей» («РИА ФАН»), которое входит в медиахолдинг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, прекращает работу, сообщила главный редактор Кристина Масенкова ТАСС.
О завершении работы сообщили «Невские новости» и «Экономика сегодня». Как и «РИА ФАН», эти издания входят в медиагруппу Пригожина «Патриот».
Ранее Роскомнадзор внес издания в свой реестр заблокированных сайтов. В него также попали «Политика сегодня» и «Народные новости», входящие в медиагруппу «Патриот». Причины блокировок ведомством не указывались. 30 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в «Патриоте» сообщил, что Пригожин распустил группу, а входящие в нее медиапроекты прекратят работу.
24 июня ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.