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Связанное с Пригожиным издание «РИА ФАН» объявило о прекращении работы

Ведомости

Издание «Федеральное агентство новостей» («РИА ФАН»), которое входит в медиахолдинг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, прекращает работу, сообщила главный редактор Кристина Масенкова ТАСС.

О завершении работы сообщили «Невские новости» и «Экономика сегодня». Как и «РИА ФАН», эти издания входят в медиагруппу Пригожина «Патриот».

Ранее Роскомнадзор внес издания в свой реестр заблокированных сайтов. В него также попали «Политика сегодня» и «Народные новости», входящие в медиагруппу «Патриот». Причины блокировок ведомством не указывались. 30 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в «Патриоте» сообщил, что Пригожин распустил группу, а входящие в нее медиапроекты прекратят работу.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал связанные с Пригожиным медиапроекты

24 июня ЧВК «Вагнер» была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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