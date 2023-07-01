В ходе протестов во Франции задержали около 1000 человек
Во время беспорядков во Франции в ночь на 1 июля были задержаны около 1000 человек, десятки полицейских получили ранения, передает телеканал BFM со ссылкой на МВФ Франции.
По данным полиции, за ночь были арестованы 994 человека, в ходе беспорядков пострадали 79 полицейских. В стране, по данным ведомства, произошло 2560 пожаров на дорогах общего пользования, сожжено 1350 автомобилей, 234 здания сгорели или получили повреждения в результате пожаров.
Вечером 30 июня телеканал сообщил, что обстановка обострилась в Марселе и Лионе, где разграбили оружейный склад и полицейский участок. На следующее утро жители Марселя, где были арестованы около 100 человек, начали подсчитывать ущерб. В частности, в центре города участники беспорядков ограбили несколько магазинов.
По данным AFP, в Париже и пригороде за минувшую ночь задержали 406 человек. Протесты во Франции продолжаются четвертый день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн по предложению министра внутренних дел Жеральда Дарманена ранее объявила о развертывании бронетехники. BFM в пятницу писал, что будет развернуто четыре боевых машины Centaure и 14 колесных бронированных автомобилей жандармерии VBRG. Дарманен также призвал приостановить движение общественного транспорта в вечернее время.