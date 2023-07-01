Газета
Политика

В ходе протестов во Франции задержали около 1000 человек

Ведомости

Во время беспорядков во Франции в ночь на 1 июля были задержаны около 1000 человек, десятки полицейских получили ранения, передает телеканал BFM со ссылкой на МВФ Франции.

По данным полиции, за ночь были арестованы 994 человека, в ходе беспорядков пострадали 79 полицейских. В стране, по данным ведомства, произошло 2560 пожаров на дорогах общего пользования, сожжено 1350 автомобилей, 234 здания сгорели или получили повреждения в результате пожаров.

Вечером 30 июня телеканал сообщил, что обстановка обострилась в Марселе и Лионе, где разграбили оружейный склад и полицейский участок. На следующее утро жители Марселя, где были арестованы около 100 человек, начали подсчитывать ущерб. В частности, в центре города участники беспорядков ограбили несколько магазинов.

Ранее по теме: Беспорядки во Франции хотят подавить чисткой соцсетей

По данным AFP, в Париже и пригороде за минувшую ночь задержали 406 человек. Протесты во Франции продолжаются четвертый день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн по предложению министра внутренних дел Жеральда Дарманена ранее объявила о развертывании бронетехники. BFM в пятницу писал, что будет развернуто четыре боевых машины Centaure и 14 колесных бронированных автомобилей жандармерии VBRG. Дарманен также призвал приостановить движение общественного транспорта в вечернее время.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных