Беспорядки во Франции хотят подавить чисткой соцсетей

Лидер левого оппозиционного движения «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люк Меланшон осудил действия полиции, подчеркивая, что «во Франции нет смертной казни, ни один полицейский не имеет права убивать». По мнению политика, полиция Франции «должна быть полностью перестроена». Он напомнил, что в 2022 г. от рук полицейских при попытках задержания погибли 13 человек. Национальный секретарь Французской компартии (ФКП), бывший кандидат в президенты Фабьен Руссель также надеется, что расследование «установит обстоятельства применения полицейским оружия». «Справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул. В то же время экс-кандидат в президенты от правого «Национального объединения» и бывший его лидер Марин Ле Пен поддержала действия полиции. «Я за презумпцию самообороны для сил полиции», – подчеркнула она.