Беспорядки во Франции хотят подавить чисткой соцсетей

Беспорядки во Франции хотят подавить чисткой соцсетейСтолкновения затронули уже десятки городов, включая Париж
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что власти и правоохранители страны задействуют «дополнительные средства» для борьбы с идущими уже третий день массовыми беспорядками. Об этом Макрон сообщил днем 30 июня по итогам экстренного межведомственного совещания. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Елисейского дворца.
Он добавил, что властями будут приняты меры для «установления личности тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам или разжиганию насилия». «В ближайшие часы мы предпримем шаги, чтобы организовать изъятие контента [из соцсетей]», — заявил президент. Кроме того, Макрон призвал французских родителей «проявить ответственность», напомнив, что треть задержанных полицией — несовершеннолетние. «Мы видим неприемлемое использование смерти подростка, о которой мы все сожалеем», — заключил он, анонсировав, что будут и «дальнейшие шаги властей.
Еще утром, до совещания, Макрон предупредил, что готов применить экстренные меры для поддержания порядка. Министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн в эфире телеканала BFM допустила введение чрезвычайного положения.
Беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего юноши алжирского происхождения Наэля М. 27 июня Наэль, будучи за рулем автомобиля, после ряда дорожных нарушений отказался подчиниться сотрудникам правопорядка в городе Нантер (университетский пригород столицы, известный студенческими беспорядками мая 1968 г. – прим. “Ведомости”). Полицейский утверждает, что произвел выстрелы по автомобилю, потому что Наэль М. ехал прямо на него, но это не подтверждают данные с камер наблюдения. Полиция Нантера начала расследование о покушении на жизнь сотрудника полиции. Адвокат семьи погибшего Яссин Бузу называет заявление нантерской полиции “ложью”. Генеральная инспекция национальной полиции, в свою очередь, возбудила дело об убийстве лицом при исполнении должностных полномочий.
Мать погибшего подростка организовала акции протеста в Нантере, перешедшие в беспорядки и погромы. Уже 28 июня они затронули столичный регион Иль-де-Франс , кроме непосредственно Нантера — Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев (города-спутники Парижа), пригороды Лиона, Тулузу, Марсель и другие. Протестующие используют “коктейли Молотова”. В Монс-ан-Бареле на севере Франции была подожжена ратуша, произошли нападения на другие административные здания и полицейские участки. Макрон назвал подобное насилие “неоправданным”. С начала беспорядков и но состоянию на 14:25 мск 30 июня полиция задержала 875 человек, из них 408 – в зоне ответственности столичной префектуры МВД.
По данным ведомства, в столкновениях пострадали 249 полицейских и жандармов. Вечером 29 июня министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен объявил о том, что на патрулирование выведено дополнительно 40 000 полицейских по всей стране. В столичном регионе Иль-де-Франс с 30 июня муниципальным оператором отменяется вечернее движение автобусов и пассажирского городского электротранспорта “до особого распоряжения”. В Марселе, крупнейшем городе юга Франции, власти запретили вечером любые собрания. Ряд школ закрыты, выпускные перенесены.
Лидер левого оппозиционного движения «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люк Меланшон осудил действия полиции, подчеркивая, что «во Франции нет смертной казни, ни один полицейский не имеет права убивать». По мнению политика, полиция Франции «должна быть полностью перестроена». Он напомнил, что в 2022 г. от рук полицейских при попытках задержания погибли 13 человек. Национальный секретарь Французской компартии (ФКП), бывший кандидат в президенты Фабьен Руссель также надеется, что расследование «установит обстоятельства применения полицейским оружия». «Справедливость должна быть восстановлена», — подчеркнул. В то же время экс-кандидат в президенты от правого «Национального объединения» и бывший его лидер Марин Ле Пен поддержала действия полиции. «Я за презумпцию самообороны для сил полиции», – подчеркнула она.
Берлин «с некоторой озабоченностью наблюдает за тем, что происходит во Франции», заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт. В то же время он указал, что на данный момент он не видит признаков отмены государственного визита Макрона в Германию, запланированного на вечер воскресенья 2 июля. Великобритания, Норвегия и другие европейские страны выпустили предупреждения для своих граждан об опасности ситуации во Франции.
В целом произошедшее вскрывает сложности с интеграцией мигрантов и их потомков в первом поколении во французское общество, что видно по краткой биографии погибшего подростка, попавшей в СМИ, констатирует завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По информации радиостанции Europe 1, погибший являлся фигурантом 15 судебных расследований. Это, по словам Тимофеева, также очередное испытание для Макрона и его правительства: сейчас оно заинтересовано в том, чтобы расследование было справедливым, но ситуация нормализовалась без больших последствий для правоохранительных органов.
Он также добавляет, что во французском обществе наблюдается раскол по поводу реакции на произошедшее. Так, левые видят «полицейский беспредел» и призывают ограничивать действия правоохранителей, делают акцент на предвзятом отношении к французам арабского и африканского происхождения, призывают к реформе полиции. «Левые используют ситуацию для критики Макрона, укрепления своей популярности, но без вовлечения в протесты. Критикуют Макрона и правые — но на стороне полиции и с позиций недоверия к мигрантам и их потомкам», – замечает Тимофеев.
Дальнейшее направление общественной дискуссии во Франции эксперт видит в том, как предотвратить рецидивы, ограничивать ли полицейских в правах применения оружия. «Кроме того, это вопрос о том, принуждать ли их носить видеорегистраторы», – говорит Тимофеев.