МВД Франции призвало приостановить движение общественного транспорта по всей стране
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попросил префектуры остановить движение автобусов и трамваев по всей стране после 21:00 на фоне массовых беспорядков, сообщает телеканал BFM.
Ранее о приостановке движения общественного транспорта в Парижском регионе сообщило управление Ile-de-France (IDF) Mobilites. Согласно сообщению, опубликованному в Twitter, управление приняло такое решение после консультаций с префектурой полиции. Уточнялось, что трамваи и автобусы будут прекращать движение после 21:00 ежедневно.
Протесты во Франции продолжаются третий день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
Ранее BFM со ссылкой на данные МВД сообщил, что в третью ночь протестов был задержан 421 человек. По данным газеты Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет.