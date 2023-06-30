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Общество

МВД Франции призвало приостановить движение общественного транспорта по всей стране

Ведомости

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попросил префектуры остановить движение автобусов и трамваев по всей стране после 21:00 на фоне массовых беспорядков, сообщает телеканал BFM.

Ранее о приостановке движения общественного транспорта в Парижском регионе сообщило управление Ile-de-France (IDF) Mobilites. Согласно сообщению, опубликованному в Twitter, управление приняло такое решение после консультаций с префектурой полиции. Уточнялось, что трамваи и автобусы будут прекращать движение после 21:00 ежедневно.

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Протесты во Франции продолжаются третий день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. 

Ранее BFM со ссылкой на данные МВД сообщил, что в третью ночь протестов был задержан 421 человек. По данным газеты Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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