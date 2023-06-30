МВД Франции призвало приостановить движение общественного транспорта по всей стране

Протесты во Франции продолжаются третий день. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас полицейский задержан. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.