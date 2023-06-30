Во Франции в ходе протестов задержаны более 400 человек

Массовые беспорядки во Франции продолжаются третий день. Они вспыхнули после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас этот полицейский задержан. По данным полиции, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. В ночь на 29 июня во Франции были задержаны 180 человек, пишет Reuters.