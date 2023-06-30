Во Франции в ходе протестов задержаны более 400 человек
В третью ночь протестов во Франции после убийства подростка задержан 421 человек. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на данные МВД.
Уточняется, что из них 242 человека были задержаны в Париже. По данным Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет. Газета называет число арестованных рекордным.
Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманин сообщил о том, что число задержаний в ночь на 30 июня возросло до 667.
Вечером 29 июня для предотвращения протестов были мобилизованы 40 000 полицейских. В некоторых городах был введен комендантский час с 21:00 или с 22:00, а также ограничение на движение общественного транспорта в ночное время.
Массовые беспорядки во Франции продолжаются третий день. Они вспыхнули после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас этот полицейский задержан. По данным полиции, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. В ночь на 29 июня во Франции были задержаны 180 человек, пишет Reuters.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон выразил в Twitter солидарность с родными и близкими погибшего. Органы юстиции должны установить истину и наказать виновных, сказал он. Также Макрон заявил, что «насилие над полицейскими участками, мэриями» неоправданно.