Газета
Общество

Во Франции в ходе протестов задержаны более 400 человек

Ведомости

В третью ночь протестов во Франции после убийства подростка задержан 421 человек. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Уточняется, что из них 242 человека были задержаны в Париже. По данным Le Figaro, большинству задержанных от 14 до 18 лет. Газета называет число арестованных рекордным.

Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманин сообщил о том, что число задержаний в ночь на 30 июня возросло до 667. 

Вечером 29 июня для предотвращения протестов были мобилизованы 40 000 полицейских. В некоторых городах был введен комендантский час с 21:00 или с 22:00, а также ограничение на движение общественного транспорта в ночное время.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются третий день. Они вспыхнули после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас этот полицейский задержан. По данным полиции, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. В ночь на 29 июня во Франции были задержаны 180 человек, пишет Reuters.

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Позже президент Франции Эммануэль Макрон выразил в Twitter солидарность с родными и близкими погибшего. Органы юстиции должны установить истину и наказать виновных, сказал он. Также Макрон заявил, что «насилие над полицейскими участками, мэриями» неоправданно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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