Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в связи с протестами во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию по его итогам в связи с беспорядками в Париже и других городах, передает телеканал BFM.
Причиной, по которой Макрон покинул саммит, стало заседание кризисного штаба, назначенное на 13:00 по местному времени (14:00 мск). Уточняется, что Макрон крайне редко покидает саммиты ЕС, не дожидаясь их окончания.
Массовые беспорядки во Франции продолжаются третий день. Они вспыхнули после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас этот полицейский задержан. По данным полиции, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
Макрон выразил в Twitter солидарность с родными и близкими погибшего. Органы юстиции должны установить истину и наказать виновных, сказал он. Также Макрон заявил, что «насилие над полицейскими участками, мэриями» неоправданно.