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Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в связи с протестами во Франции

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию по его итогам в связи с беспорядками в Париже и других городах, передает телеканал BFM.

Причиной, по которой Макрон покинул саммит, стало заседание кризисного штаба, назначенное на 13:00 по местному времени (14:00 мск). Уточняется, что Макрон крайне редко покидает саммиты ЕС, не дожидаясь их окончания.

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Массовые беспорядки во Франции продолжаются третий день. Они вспыхнули после того, как в пригороде Парижа Нантере один из полицейских выстрелил в 17-летнего молодого человека с алжирскими корнями по имени Наэль М., в результате чего он скончался. Сейчас этот полицейский задержан. По данным полиции, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться. 

В ночь на 29 июня во Франции были задержаны 180 человек. В ночь на 30 июня их число кратно возросло. По данным МВД, в третью ночь беспорядков были задержаны 667 человек, еще 249 полицейских по всей стране получили ранения, пишет Reuters.

Макрон выразил в Twitter солидарность с родными и близкими погибшего. Органы юстиции должны установить истину и наказать виновных, сказал он. Также Макрон заявил, что «насилие над полицейскими участками, мэриями» неоправданно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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