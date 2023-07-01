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Монахов УПЦ вновь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Ведомости

Украинские власти потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить ряд корпусов Киево-Печерской лавры до 4 июля. Соответствующее письмо минкульта страны опубликовал в своем Telegram-канале выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман.

«Заповедником [»Киево-Печерская лавра»] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям <...>. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику», – говорится в документе (перевод по ТАСС).

Конфликт властей Украины и УПЦ обострился в марте 2023 г. Тогда руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора. Монахи это требование выполнять отказались.

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Тогда обе стороны обратились в суд. Служители лавры подали иск, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже суд отклонил. С тех пор заседания по искам монастыря к заповеднику и заповедника к УПЦ неоднократно переносились.

6 июня комиссия минкульта Украины обязала монахов УПЦ покинуть лавру в течение трех рабочих дней. По словам министра культуры Украины Александра Ткаченко, комиссия подписала с заповедником акт приемки–передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры. Тогда в УПЦ заявили, что требование минкульта Украины является незаконным и безосновательным. Председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ митрополит Климент обратил внимание, что уже несколько месяцев власти Украины и заповедник не предоставляют суду документы, подтверждающие основания для расторжения договора об аренде в одностороннем порядке.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал происходящее вопиющим нарушением прав и свобод верующих на Украине и сравнил ультиматум с «гонениями на веру во времена безбожия». В Кремле также осудили действия украинских властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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