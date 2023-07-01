Монахов УПЦ вновь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Тогда обе стороны обратились в суд. Служители лавры подали иск, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже суд отклонил. С тех пор заседания по искам монастыря к заповеднику и заповедника к УПЦ неоднократно переносились.